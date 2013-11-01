Google запустила в продажу новый смартфон Nexus 5

Американская компания Google в четверг объявила о старте продаж нового смартфона Nexus 5. С помощью обновленного устройства корпорация намерена составить конкуренцию Apple в первую очередь на рынках Китая и Японии.

Смартфон появится в 10 странах, включая США, Канаду, Австралию, Китай, Японию и страны Западной Европы. Он стал тоньше и легче, получил дисплей диагональю 4,95 дюймов, интеграцию с поисковиком Google Search и пакетом Google Now, сообщает ИТАР-ТАСС.

Телефон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 800, 8-мегапиксельной камерой с улучшенной стабилизацией изображения, памятью 16 и 32 Гб. Nexus 5 работает с поддержкой LTE-сетей на обновленной новой платформе Android 4.4 KitKat.

Устройство представлено в белом и черном цветах.

Цена базовой модели составляет 349 долларов без учета налогов, самый дорогой телефон в ряду обойдется покупателям в 399 долларов. Стоимость делает телефон основным конкурентом "бюджетному" аппарату в пластиковом корпусе от Apple - iPhone 5c.