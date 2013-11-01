Apple, Microsoft, BlackBerry, Ericsson и Sony развязали мировую патентную войну

Консорциум Rockstar, в который входят Apple, Microsoft, BlackBerry, Ericsson и Sony, предъявил иски о нарушении патентных прав против Google и семи производителей Android-устройств: Samsung, HTC, Huawei, Asustek, LG, Pantech и ZTE. Так, ведущие IT-компании оказались фактически разделены на два противоборствующих лагеря, передают Вести.ru.

Как говорится в заявлении Rockstar, поданном в Окружной суд США по Восточному округу штата Техас, интернет-гигант нарушил шесть патентов, связанных с контекстной рекламой. Самый старый из них был выдан в 1997-м — за год до того, как Сергей Брин и Ларри Пейдж основали поисковую систему.

Другие компании, которые выпускают Android-гаджеты, Rockstar обвинила в нарушении семи патентов. В них идет речь о "навигационном инструменте для графического пользовательского интерфейса", "интегрированном центре сообщений", "фильтре интернет-протокола" и других технологиях.

В иске говорится, что Samsung, в частности, незаконно сконфигурирована свои устройства так, чтобы их операционная система "поддерживала функции галереи, электронной почты, карт и браузера". Кроме того, утверждает консорциум, корейский производитель якобы неправомерно задействует технологию, которая превращает аппарат в точку доступа W-Fi

Rockstar был образован в 2011 году. В июне группа компаний приобрела портфель обанкротившейся Nortel Networks, состоящий из более чем 6 тысяч патентов. Они включают себя технологии, имеющие отношение к беспроводным сетям, методам передачи данных, голосовой связи, Интернету и полупроводникам. Самая "вкусная" их часть касается сетей 4G, предназначенных для передачи больших объемов данных (таких как потоковое видео) на мобильные устройства.

Сумма сделки превысила 4,5 миллиарда долларов. На аукционе могла бы победить и Google с Intel, но их ставка оказалась меньше — 4,4 миллиарда.

Вне сомнений, интернет-гигант знал о том, что в случае очередного патентного иска его позиции будут сильно ослаблены. После того, как на аукционе выиграла Rockstar, Google обвинила лидеров IT-сектора в стремлении "задушить" Android судами и лицензионными отчислениями. Microsoft в ответ на это заявила, что поисковик занимается в отношении конкурентов тем же самым.

С осени 2011 года Google начала занимать оборонные позиции. Чтобы защитить Android от судебных исков о нарушении интеллектуальной собственности, в сентябре интернет-гигант приобрел у IBM более тысячи патентов, а в феврале 2012-го купил Motorola Mobility и ее разработки за 12,5 миллиарда.