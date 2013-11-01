Lenovo представила два новых планшета Yoga Tablet

Крупнейший производитель персональных компьютеров Lenovo представил два новых планшета-трансформера серии Yoga Tablet, которые выйдут на рынок в ноябре этого года, сообщается на корпоративном сайте компании.

Как говорится в сообщении, новинка китайских разработчиков выпускается в двух конфигурациях: с 8-дюймовым дисплеем и аккумулятором на 6000 мАч - Yoga Tablet 8, а также с размером дисплея 10 дюймов и батареей на 9000 мАч - Yoga Tablet 10.

При этом обе модели будут оснащены цилиндром и поворотной подставкой и смогут использоваться в трех режимах: Tilt (клавиатура), Stand (консоль) и Hold (книга).

Согласно презентации, планшеты используют операционную систему Android 4.2 Jelly Bean и оснащены основной 5-мегапиксельной и дополнительной фронтальной камерами. Вес гаджетов Yoga Tablet 8 и Yoga Tablet 10 составляет 401 грамм и 605 граммов соответственно.

По данным компании, цена за модель Yoga Tablet 8 составит 250 долларов США, а за модель Yoga Tablet 10 - 300 долларов США.

Справка УНИАН. Компьютерная компания Lenovo основана в 1984 году на средства Китайской академии наук. Корпорация Lenovo зарегистрирована в Сингапуре, штаб-квартира расположена в Перчейзе, штат Нью-Йорк (США).

По данным аналитиков компании Gartner по результатам третьего квартала 2013 доля этого вендора на мировом рынке ПК составила 17,6% с объемом продаж 14,2 млн устройств, а доля на рынке ноутбуков - 26,9% с объемом продаж 4,3 млн устройств.