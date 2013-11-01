Microsoft потратит 405 млн долл. на рекламу Windows

Корпорация Microsoft потратит $405 млн на рекламу Windows в 2013 году, пишет Газета.ru со ссылкой на The Verge. Издание напоминает, что в 2012 году на продвижение ОС Windows 8 и планшета Surface компания выделила $241 млн.

По имеющейся информации, в текущем сезоне $131 млн будет потрачено на различные инициативы и предложения, а оставшаяся сумма ($274 млн) уйдет на маркетинг и операционные расходы.

Утверждается, что рост затрат связан с планами Microsoft продвигать Windows-планшеты в розничных магазинах. Серьезную конкуренцию компании, полагает издание, составят бюджетные планшеты на платформе Android.

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