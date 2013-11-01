«Укрзализныця» признана лучшей государственной компанией страны

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») заняла третье место в новом рейтинге «50 ведущих компаний Украины», проведенного аналитической компанией «Финансовый клуб» для газеты «Комерсант-Украина», а в сегменте государственных предприятий возглавила список самых успешных, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, аналитики компании «Финансовый клуб» проанализировали данные анкетирования 800 украинских компаний - крупнейших налогоплательщиков. В основу исследования положили финансовые показатели, дополнили рядом качественных характеристик в зависимости от сферы деятельности компании. Кроме того, аналитики учли итоговые показатели работы предприятий за 2012 год, которые, по их мнению, позволяют проследить динамику работы в десяти крупнейших секторах реальной экономики среди предприятий всех форм собственности.

«Для каждой компании был рассчитан коэффициент соотношения прибыли к размеру активов, а для каждой из отраслей экономики были отдельно разработаны критерии качественной оценки активов», - отмечает пресс-служба.

Для оценки «Укрзализныци» учитывались консолидированные показатели шести региональных железных дорог, а также сервисных компаний, например таких, как "Укрзализнычпостач".

«Отрадно видеть, что ряд государственных предприятий продемонстрировали положительную динамику. Думаю, менеджмент украинских компаний сможет извлечь уроки из данного исследования и улучшить результаты работы», - цитирует пресс-служба министра финансов Украины Юрий Колобов.

Как сообщал УНИАН, в аналогичном рейтинге 2012 года «Укрзализныця» заняла также третье место. В 2013 году аудиторская компания «Деллойт» провела ежегодный рейтинг компаний «ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы — 2013», по результатам которого «Укрзализныця» заняла 21-е место.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.

Железнодорожный транспорт Украины является ведущей отраслью в дорожно-транспортном комплексе страны, который обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.