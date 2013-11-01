«Укрзализныця» завершила подготовку инфраструктуры к зиме

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») полностью завершила подготовку инфраструктуры и объектов железнодорожного транспорта к работе в зимний период, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, к зимним перевозкам работники путевого хозяйства «Укрзализныци» подготовили 2,1 тыс. км путей. В частности, модернизировано 272,9 км, капитально отремонтировано - 526,1 км, отремонтировано средним ремонтом - 879,2 км, комплексно-оздоровительным - 404,4 км пути. Все виды ремонтов проведены с перевыполнением плана.

Также сообщается, что полностью подготовлена к работе в условиях холодных температур снегоочистительная и снегоуборочная техника – 124 и 105 штук соответственно. Кроме того, железнодорожные работники оборудовали около 14,3 тыс. стрелочных переводов пневмообдувкой, а 22,3 тыс. – электрообогревом.

«В энергетическом хозяйстве железных дорог закончен ремонт котельных установок, тепловых сетей, паропроводов, электрических сетей, а также систем водоснабжения и канализации», - отмечает пресс-служба.

В сообщении подчеркивается, что во время подготовительного процесса «Укрзализныця» уделила особое внимание работникам, которые впервые будут работать в зимних условиях. В частности, все они прошли специальное обучение технике безопасности во время работы в сложных погодных условиях.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Козак поставил задачу государственным предприятиям, относящимся к сфере управления министерства, в частности «Укрзализныце», до 1 ноября завершить подготовку к работе в зимний период.