Киев проведет новый конкурс для инвесторов сети Wi-Fi в метро

Киевская городская государственная администрация (КГГА) планирует в ближайшие полтора месяца провести новый конкурс по привлечению инвесторов к строительству сети Wi-Fi в столичном метрополитене.

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь заместителя главы КГГА Олеся Остафиева.

«Новый конкурс мы планируем провести в течение месяца-полтора», - сказала она.

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Объявленный ранее Киевской ГГА конкурс по созданию сети Wi-Fi на станциях киевского метро, который должен был запланирован на 31 октября, не состоялся из-за отсутствия интереса со стороны инвесторов.

«На участие была подана одна заявка, но компания ее отозвала до начала конкурса. Две компании направили письма с просьбой предоставить уточнения по поводу создания сети Wi-Fi не только на станциях, но и в туннелях метрополитена, поскольку этот пункт не был прописан в документации», - сообщила Остафиева.

Заместитель главы КГГА Руслан Крамаренко внес предложение признать указанный инвестконкурс недействительным и провести новый конкурс, предусматривающий доступ к сети Wi-Fi в подвижном составе метро.

Как сообщал УНИАН, председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов заявил, что городские власти планируют организовать в Киевском метрополитене бесплатную услугу Wi-Fi.

Инвестиционная комиссия КГГА 8 октября 2013 года объявила о проведении конкурса по привлечению инвестора к строительству сети Wi-Fi в столичном метрополитене. Ориентировочная стоимость строительства объекта составляет 12,5 млн грн, сообщается на официальном сайте КГГА.