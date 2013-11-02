В Луганской области на границе с Россией сохраняется очередь из 70 грузовиков

В международном пункте пропуска "Должанский" (Свердловский район Луганской области) в направлении России сохраняется очередь из 70 грузовых автомобилей.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, причиной скопления грузовиков на границе является отмена Россией с 28 октября действия книжек международных дорожных перевозок на таможне.

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Спасатели совместно с пограничниками обеспечивают водителям горячее питание.

Для обеспечения пожарной безопасности на месте организовано круглосуточное дежурство сотрудников ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Министерство доходов и сборов Украины обратилось к Федеральной таможенной службе РФ с просьбой дать разъяснение применению дополнительных мер гарантирования доставки при перемещении грузов через границу.

«С 28 октября таможенными органами, подчиненными Южному таможенному управлению Федеральной таможенной службы Российской Федерации, применяются дополнительные меры гарантирования доставки при перемещении грузов с применением книжки международных дорожных перевозок (МДП) в таможенных органах», - говорится в сообщении ведомства.

Также в министерстве заметили, что указанные таможенные органы имеют пункты пропуска, смежные с украинскими. «Поскольку таможенные органы, подчиненные Южному таможенному управлению, имеют пункты пропуска, смежные с украинскими, вышеупомянутые действия российской таможни без предварительного уведомления украинской стороны привели к скоплению транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией и возникновению дополнительных сложностей при пересечении государственной границы украинскими перевозчиками», - отмечается в сообщении Миндоходов.

Министерство просит разъяснить, являются ли такие действия «исключительной мерой в отношении украинских перевозчиков и насколько они отвечают обязательствам в рамках таможенной Конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП, членами которой являются оба государства».

Летом российская таможня усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что поставки их товаров на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долларов.

Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием власти России вынудить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом.