Очередной запуск ракеты-носителя «Днепр» назначен на 21 ноября

Очередной запуск украинской ракеты-носителя «Днепр» с эмиратским спутником DubaiSat-2 назначен на 21 ноября.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на украинско-российскую компанию-оператора «Космотрас», «дата пуска ракеты с группой космических аппаратов из позиционного района Домбаровский (Оренбургская область) назначена на 21 ноября 2013 года. Если запуск в этот срок не состоится, он может быть перенесен на резервную дату - 22 ноября».

Основной полезной нагрузкой будет 300-килограммовый спутник дистанционного зондирования Земли DubaiSat-2. Этот аппарат, который планируется вывести на орбиту высотой 600 километров, будет способен делать снимки поверхности Земли с разрешением 1 метр.

Кроме того, «Днепр» выведет на орбиту американский спутник SkySat-1, созданный датскими студентами GOMX-1, японский наноспутник WNISat, предназначенный для мониторинга концентрации углекислого газа в атмосфере, а также первый польский научный спутник BRITE-Poland ("Лем"), главной задачей которого будет точные измерения яркости звезд. Помимо этих аппаратов "Днепр" выведет на орбиту контейнеры ISIpod, которые выпустят на орбиту более полутора десятков малых аппаратов стандарта Cubesat.

Намеченный запуск «Днепра» станет вторым в 2013 году. В конце августа «Днепр» вывел на орбиту южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли KompSat-5.

Ракета-носитель «Днепр» создана на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-20 (по классификации НАТО - SS-18, "Сатана"),разработанной ГКБ Южное (Днепропетровск).

В рамках программы "Днепр" проводится утилизация баллистических ракет с попутным выводом в космос полезной нагрузки.

С 1999 года выполнено 18 пусков ракет-носителей «Днепр», с помощью которых на орбиту вывели 63 космических аппарата 15 стран.