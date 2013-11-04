Запорожский аэропорт увеличил пассажироперевозки и сократил грузоперевозки

Коммунальное предприятия Запорожского горсовета "Международный аэропорт Запорожье" в октябре 2013 года увеличило пассажироперевозки на 11,5% и сократило грузоперевозки на 2,1% по сравнению с октябрем 2012 года.

Как сообщили УНИАН в руководстве предприятия, «на протяжении октября 2013 года КП «Международный аэропорт Запорожье» было отправлено 2 320 пассажиров, что на 237 пассажиров или на 11,5% больше соответствующего показателя июля 2012 года, когда было отправлено 2 083 пассажира».

Также, по данным руководства аэропорта, по сравнению с октябрем 2012 года на 10,5% увеличилось количество рейсов из аэропорта Запорожье: со 143 до 158 рейсов.

В то же время количество обработанных грузов (багажа) сократилось на 2,1% – с 57 тонн до 56 тонн.

Справка УНИАН. Коммунальное предприятие «Международный аэропорт Запорожье» создано в январе этого года путем передачи в коммунальную собственность Запорожского горсовета целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Международный аэропорт Запорожья».

КП «Международный аэропорт Запорожье» имеет в распоряжении аэровокзальный комплекс и взлетно-посадочную полосу длиной 2500 метров, оборудованную светотехническими и радионавигационными системами, что позволяет принимать и оправлять воздушные суда практически всех типов в любое время суток при достаточно сложных метеоусловиях.

В 2012 году предприятие увеличило пассажироперевозки на 0,5% (было отправлено 27 946 пассажиров) и грузоперевозки на 20% (обработано 731 т грузов) по сравнению с 2011 годом.