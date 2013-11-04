Конкуренты Google подали патентный иск к поисковику

Apple, Microsoft, Sony, Ericsson и Blackberry, входящие в Rockstar Consortium, подали патентный иск к Google, а также к производителям устройств под управлением операционной системы Android от Google — Samsung Electronics, Huawei, HTC, LG, Asustek и ZTE. По данным агентства Reuters, иск подан в Окружной суд Техаса.

Google и его партнеры обвиняются в нарушении семи патентов, принадлежащих Rockstar Consortium. В частности, консорциум предъявил претензии к использованию Google системы интернет-рекламы , которая позволяет выдавать в поиске рекламные объявления, соответствующие поисковому запросу пользователя. Патент на эту технологию был зарегистрирован еще в декабре 1998 г. Google была основана в сентябре того же года, а сейчас зарабатывает более $50 млрд в год благодаря технологии AdWords, которая, по мнению конкурентов, нарушает чужой патент, пишут "Ведомости".

Патенты, принадлежащие Rockstar Consortium, когда-то были частью портфолио компании Nortel, которая обанкротилась в 2009 г. В 2011 г. консорциум купил эти патенты за $4,5 млрд. Google тоже пыталась приобрести патенты Nortel и предложила компании заплатить за них сначала $0,9 млрд, а затем подняла планку до $4,4 млрд. Но в итоге Google проиграла эту битву, и в 2012 г. купила мобильное подразделение компании Motorola за $12,5 млрд. Эта сделка была во многом продиктована наличием у Motorola Mobility солидного набора из 24 500 патентов. «Покупка Motorola Mobility усилит “патентное портфолио” Google и поможет защитить Android от неконкурентных средств борьбы со стороны Apple, Microsoft и других компаний», объяснял тогда один из основателей GoogleЛарри Пейдж.

Участники Rockstar Consortium считают, что Google нарушала патенты умышленно — ведь компания продолжала зарабатывать на чужой технологии без лицензионных выплат, несмотря на то, что проиграла аукцион, на котором продавались патенты Nortel. «Google нарушала и продолжает нарушать», говорится в тексте искового заявления консорциума. Иски против Samsung и других производителей электроники касаются графического интерфейса ОС Android, а также тех частей операционной системы, которые поддерживают галереи, карты и работу браузера.

Конкуренты атакуют основной бизнес Google в ситуации, когда компания завоевывает все большую долю рынка мобильных устройств. По данным Strategy Analytics, доля Android во всем мире достигла 81,3% — эта операционная система в III квартале 2013 г. была установлена на более чем 200 млн смартфонов. Тогда как доля основного конкурента — iOS от Apple — снизилась за год с 15,6% до 13,4%. А магазин Google Play теперь генерирует на 25% больше скачиваний, чем Apple AppStore. Доля Microsoft за год выросла всего на 2 п.п. до 4,1%. Не сумев конкурировать рыночными методами, Apple и Microsoft решили попробовать решить проблему через суд, отмечает издание Venturebeat.