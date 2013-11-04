Янукович в честь Дня железнодорожника вручил награды работникам отрасли

Президент Украины Виктор Янукович по случаю профессионального праздника вручил работникам железнодорожной отрасли государственные награды, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«Убежден, что самоотверженным и добросовестным трудом вы обеспечите стабильную работу железнодорожного транспорта, совершенствуя дорожно-транспортный комплекс страны и делая весомый вклад в повышение благосостояния граждан», - цитирует пресс-служба Януковича.

За весомый личный вклад в развитие железнодорожного транспорта, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство генеральный директор «Укрзализныци» Сергей Болоболин награжден орденом «За заслуги» II степени.

Кроме того, Орденом княгини Ольги III степени награждена начальник Главного финансово-экономического управления «Укрзализныци» Тамара Рябчун.

Также государственные награды получили начальник госпредприятия «Донецкая железная дорога» Николай Рогов, начальник обособленного подразделения «Ивано - Франковская дирекция железнодорожных перевозок» государственного территориально-отраслевого объединения «Львовская железная дорога» Сергей Пугач, начальник обособленного подразделения «Служба сигнализации и связи» госпредприятия «Южная железная дорога» Василий Сотник, начальник участка Знаменской дистанции сигнализации и связи госпредприятия «Одесская железная дорога» Анатолий Барабуля, помощник начальника госпредприятия «Одесская железная дорога» Александр Малютин, начальник хозрасчетной службы перевозок госпредприятия «Донецкая железная дорога» Андрей Касьянов, начальник обособленного подразделения «Харьковская дирекция железнодорожных перевозок» госпредприятия «Южная железная дорога» Василий Каневский и другие.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог. Железнодорожный транспорт Украины является ведущей отраслью в дорожно-транспортном комплексе страны, который обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.