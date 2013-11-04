Приднепровская железная дорога празднует 140-летие

Приднепровская железная дорога (ПЖД) по случаю своего 140-летия, а также профессионального Дня железнодорожника вручила 180 работникам различные награды и премии.

Как передает корреспондент УНИАН, в Днепропетровском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное собрание коллектива Приднепровской магистрали, посвященное юбилею и Дню железнодорожника.

От имени министра инфраструктуры Украины Владимира Козака и генерального директора «Укрзализныци» Сергея Балаболина присутствующих поздравил заместитель гендиректора Николай Сергиенко.

Он вручил знаки «Почетный железнодорожник» 7 работникам ПЖД. Также Сергиенко поздравил оператора обслуживания и ремонта вагонов станции «Батуринская» Наталию Блакитную с награждением Почетной грамотой Кабинета Министров Украины и начальника Верховцевского рельсо-сварочного поезда Николая Бондюка, отмеченного Благодарностью премьер-министра Николая Азарова.

«В ноябре 1873 года в Екатеринославе был открыт для грузовых и пассажирских перевозок первый участок протяженностью 208 верст будущей Екатериниинской железной дороги. Сейчас эксплуатационная сеть одной из крупнейших магистралей - Приднепровской превышает 3,2 тыс. км», - отметил начальник ПЖД Игорь Гладких во время своего выступления. По его словам, ежегодно дорога перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. В августе 2013 года на ПЖД был поставлен своеобразный рекорд за годы независимости Украины – за сутки Днепропетровская дирекция железнодорожных перевозок погрузила 102 тыс.324 тонны грузов.

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.