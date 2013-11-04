Миндоходов: ситуация с пропуском грузовиков на границе с РФ улучшается

Мониторинговый центр Министерства доходов и сборов Украины, осуществляющий наблюдение, в том числе за работой таможенных пунктов пропуска, отмечает стабилизацию ситуации на российско-украинской границе, усложнившуюся на минувшей неделе из-за введения российскими таможенными органами новых правил прохождения границы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе презентации работы Мониторингового центра Миндоходов сообщила его руководитель Юлия Томашевская.

«Ситуация после выходных улучшилась, но остается напряженной. Мы отмечаем скопление транспортных средств в Бачинске и Новоазовске – это Сумская и Донецкая области», - сказала Томашевская.

При этом она отметила, что ситуация несколько усложняется тем, что в Российской Федерации сегодня выходной и потому физически на таможенных пунктах пропуска работает меньшее количество специалистов. «Есть задержки в связи с тем, что в России сегодня государственный праздник, и немного меньше людей работают на пунктах пропуска. Но эти два пункта пропуска (Бачинск и Новоазовск - УНИАН) мы особенно мониторим. На утро между украинским и российским пунктами пропуска были порядка 30-40 грузовиков», - отметила руководитель Мониторингового центра.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Министерство доходов и сборов Украины обратилось в Федеральную таможенную службу Российской Федерации с просьбой предоставить разъяснения относительно применения дополнительных мер гарантирования доставки при перемещении грузов через границу. Проблемы начались с 28 октября, когда таможенные органы, подчиненные Южному таможенном управлению Федеральной таможенной службы Российской Федерации, начали применять дополнительные меры гарантирования доставки при перемещении грузов с применением книжки международных дорожных перевозок (МДП) в таможенных органах.

В Миндоходов попросили разъяснить являются ли такие действия «исключительной мерой по отношению к украинским перевозчикам и насколько они соответствуют обязательствам в рамках таможенной Конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП, членами которой являются оба государства».

Вместе с тем, российская сторона пообещала уладить все возникшие трудности не позднее 4 ноября.

В августе текущего года российская таможня усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что поставки их товаров на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценивала возможные потери экспортеров к концу года в 2,5 млрд долл. Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием властей России вынудить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС.