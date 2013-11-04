Продажу компании BlackBerry отменили

Канадский производитель мобильных устройств BlackBerry отказался от планов продажи всех своих активов. Как сообщает lenta.ru со ссылкой на Reuters, вместо этого компания попытается поправить свое положение с помощью смены руководителя и вливания капитала.

Действующий президент и главный исполнительный директор BlackBerry Торстен Хейнс отправится в отставку. Денежные средства в размере примерно миллиарда долларов компания рассчитывает получить при помощи продажи конвертируемых облигаций. В числе покупателей облигаций называют и крупнейшего акционера BlackBerry — инвестиционный консорциум Fairfax Financial Holdings: как ожидается, он вложит в облигации 250 миллионов долларов.

Консорциум Fairfax, который владеет десятью процентами акций BlackBerry, был в сентябре объявлен будущим покупателем остальных активов компании, сумма предполагаемой сделки оценивалась в 4,7 миллиарда долларов. Впоследствии у Fairfax возникли затруднения с финансированием покупки, и Blackberry вступила в переговоры с другими возможными покупателями — Google, Cisco Systems и SAP.

О возможности продажи Blackberry стало известно в августе 2013 года. К этому моменту компания, несколько лет входившая в число лидеров рынка смартфонов, потеряла позиции в конкурентной борьбе с Apple и Samsung, а ее акции подешевели с 230 до 8 долларов за штуку. Предполагалось, что при покупке компании Fairfax заплатит за каждую акцию по девять долларов. Новое падение котировок BlackBerry, последовавшее за отменой покупки, составило примерно 15%.