Украина в случае подписания ассоциации с ЕС может возобновить техосмотры - автоимпортеры

Украина в случае подписания соглашения об ассоциации с ЕС может возобновить техосмотры, отмененные два года назад, сообщил на пресс-конференции глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

Он отметил, что в случае подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом Украина присоединится к директиве 2009/40/ЕС, согласно которой в странах ЕС с 2014 года вводится техосмотр для всех автомобилей и, следовательно, это возможно и в Украине. «Если Украина присоединяется к этой директиве, то она теоретически должна восстановить техосмотры», - сообщил Назаренко.

При этом гендиректор ВААИД высказал сомнение относительно восстановления процедуры прохождения техосмотров, добавив, что нужно заинтересовать людей ездить на исправном автомобиле.

«По большому счету люди сами должны следить за исправностью автомобиля. Если в Украину вернется техосмотр, остается надеяться что он будет, как в странах ЕС», - отметил Назаренко.

При этом он добавил, что процедуру техосмотра каждая страна в ЕС определяет сама и нигде этим вопросом не занимается полиция.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции эксперт автомобильного рынка Николай Росличенко отметил, что оснований для возвращения обязательного ТО для легковых автомобилей в Украине нет.

«После того, как техосмотр отменили, вся полная ответственность за состояние автомобиля, его исправность и техническое состояние было возложено на владельца», - сказал он.

По словам эксперта, в правилах дорожного движения прописаны обязанности водителя, согласно которым он перед выездом должен проверить и обеспечить техническую исправность транспортного средства и условия, при которых автомобиль эксплуатировать нельзя.

«Все мы помним, и ни для кого не секрет, что возвращение к обязательному ТО может привести к возникновению новых коррупционных схем или возвращению старых, когда за талон на лобовом стекле надо было давать взятку», - сказал эксперт, уточнив, что сейчас в Украине проводят техосмотр только тех автомобилей, которые используются в коммерческих целях.

Как сообщал УНИАН. Президент Украины 8 июля 2011 года подписал закон об отмене обязательного технического осмотра для легковых автомобилей, которые не используются в коммерческих целях.

При этом остался обязательным технический осмотр для автомобилей такси, транспортных средств, осуществляющих пассажироперевозки, и автомобилей, перевозящих опасные грузы.

Подписание Украиной ассоциации с Евросоюзом намечено на 28 ноября.