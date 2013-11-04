Аэропорт «Харьков» получил право эксплуатировать ВПП в сложных метеоусловиях

Аэропорт «Харьков» получил сертификат соответствия взлетно-посадочной полосы (ВПП) по второй категории ИКАО (ILS CAT II) с обоих курсов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании DCН, в структуру собственности которой входит аэровокзальный комплекс в Харькове.

Сертификация по II категории ИКАО позволяет эксплуатировать ВПП аэропорта в сложных метеоусловиях: взлеты и посадка воздушных судов могут осуществляться при видимости более 350 м и высоте облаков более 30 м.

Оборудование, позволяющее садиться по второй категории ИКАО, было установлено в харьковском аэропорту в 2012 году, в рамках подготовки к Евро-2012. Первоначально, в ноябре 2012 года, новая ВПП прошла сертификацию по первой категории ИКАО (высота принятия решения 60 м, видимость на ВПП 800 м).

По словам генерального директора Международного аэропорта «Харьков» Владимира Васильченко, сертификация по второй категории ИКАО существенно расширит возможности аэропорта по приему и отправке судов, снизит вероятность задержек или отмен рейсов из-за погодных условий.

Справка УНИАН. ИКАО (ICAО, International Civil Aviation Organization) - специализированная организация при ООН, основной задачей которой является установка международных норм для системы гражданской авиации и координация ее деятельности с целью повышения ее эффективности и безопасности.

Международный аэропорт «Харьков» был реконструирован в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Старт масштабному проекту был дан 1 апреля 2008 года, когда компания «Нью Системсда АМ» (группа DCH, владелец – украинский бизнесмен Александр Ярославский) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Реконструкция Международного аэропорта «Харьков» осуществлена в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций Александра Ярославского в проект составляет $107,2 млн (аэровокзальный комплекс и прилегающая территория). Сумма финансирования, выделенного из Государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса, – $191,3 млн.