"Богдан Моторс" поставил первую партию троллейбусов польскому Люблину

Варшава. Украинская автомобильная корпорация "Богдан Моторс" совместно с польским партнером Ursus поставила польскому городу Люблин первые 5 из 38 троллейбусов, тендер на поставку которых украинско-польский консорциум (компании "Богдан-Моторс" и Ursus) выиграл в феврале текущего года.

Об этом в понедельник корреспонденту УНИАН в Варшаве сообщила представитель коммунальной компании ZTM Lublin Юстина Гуждь.

"30 октября, как было записано в контракте, предоставили нам 5 троллейбусов", - сказала собеседник агентства.

Гуждь сказала, что проверка машин на соответствие техническим требованиям будет завершена в течение двух недель.

"Только после этого мы сможем сказать, являются ли эти троллейбусы такими, какими бы требовали в условиях тендера". - "Пока все в порядке", - добавила она.

Собеседник агентства сказала, что троллейбусы могут выехать на улицы Люблина после их регистрации, не исключив возможности того, что это случится еще в текущем месяце.

Гуждь заметила, что поставка троллейбусов состоялась на месяц позже, чем раньше планировалось, отметив, что консорциум согласовал это с заказчиком.

"Они обратились к нам с такой просьбой, которую мы удовлетворили. Не могу сказать, в чем было причина, но я бы не связывала это с апелляцией по тендеру", сказала она.

Как сообщал УНИАН, "Богдан Моторс" и Ursus подписали контракт на поставку 38 троллейбусов стоимостью 21,7 млн долл. (с НДС по текущему курсу 1 долл.= 3 злотых) в конце апреля текущего года.

Контракт был подписан после того, как польский апелляционный совет (KIO) подтвердил победу консорциума в тендере, назвав безосновательной апелляцию проигравшего в нем польской Solaris Bus & Couch.

Согласно контракту, украинско-польский консорциум должен поставить следующие 12 троллейбусов до половины июня 2014 года, а последние 15 штук - до апреля 2015 года.

Справка УНИАН. "Богдан Моторс" входит в созданную в 2005 году корпорацию "Богдан", которая является одним из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине. Мощности входящих в его состав предприятий позволяют ежегодно производить до 9 тыс. автобусов и троллейбусов.

Компания Ursus SA является одним из крупнейших в Польше производителей сельскохозяйственной техники с 120-летней историей, который до начала сотрудничества с "Богдан Моторс" не производил троллейбусов.