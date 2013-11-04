Фрегат “Гетман Сагайдачный” в Аденском заливе предупредил нападение на судно

Фрегат “Гетман Сагайдачный” во время патрулирования в Аденском заливе предупредил нападение на гражданское судно.

Как сегодня сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, в ночь 3 ноября в 00.31 гражданское судно MANJIN CILD обратилось по международному радиоканалу за помощью к фрегату Военно-Морских сил Украины “Гетман Сагайдачный”, который осуществлял второе патрулирование в рамках операции НАТО по противодействию пиратству на море “Океанский щит”, и сообщило, что их преследует маломерное скоростное плавсредство.

Вахтенный офицер немедленно доложил о данном факте командиру фрегата капитану 2-го ранга Роману Пятницкому, который в то время был старшим на главном командном пункте. С гражданским судном поддерживалась постоянная сотовая спутниковая связь.

Командир национального контингента контр-адмирал Андрей Тарасов принял решение о защите гражданского судна от маломерных скоростных плавсредств, которые подозреваются в пиратстве, и о сближении с судном, которое нуждается в помощи.

По УКХ-каналу были предупреждены все суда, которые находились в коридоре безопасности Аденского залива (около 10 судов). При сближении фрегата “Гетман Сагайдачный” с судном MANJIN CILD на дистанцию 35 кабельтовых скоростное плавсредство прекратило преследование вышеупомянутого судна и исчезло в пространстве ночного Аденского залива.

«Экипаж корабля был готов выполнить поставленные задачи и оказать помощь гражданскому судну. Это первая фактическая операция национального контингента в рамках противодействия пиратству в районе Африканского рога, – отметил Пятницкий.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября фрегат “Гетман Сагайдачный” отправился из Севастополя в морской поход с целью участия в северо-западной части Индийского океана в операции НАТО по противодействию пиратству на море «Океанский щит».

Участие украинского фрегата в антипиратской операции продолжится до 3 января 2014 года.