Twitter продолжит поглощать интересные компании

Сервис микроблогов Twitter собирается провести серию поглощений перед выходом на биржу. По словам Синтии Гейлор, которая в мае заняла должность директора по корпоративному развитию, в ближайшем будущем компания усилит свое исследовательское направление, скупая интересные компании, пишут Вести.ru.

Ранее Гейлор занималась подготовкой и проведением сделок для Google, Amazon и Oracle. Сейчас Twitter ищет четырех менеджеров по корпоративному развитию, которые помогут ей с поиском подходящих компаний в сфере мобильных приложений и медиа.

В октябре Twitter получила доступ к кредитной линии в размере $1 млрд, которая наверняка будет использоваться на этих целей. Месяцем ранее компания приобрела биржу по обмену рекламой на мобильных устройствах MoPub за $300 млн. Теперь у компании появилась возможность показывать строго таргетированные послания на других сайтах, используя информацию, собранную на основной площадке.

По итогам прошлого квартала расходы на исследования и разработки увеличились на 155% г/г до $200 млн благодаря росту трат на приобретение релевантных стартапов.

По подсчетам агентства PrivCo, Twitter занимает 4-е место по количеству сделок слияний и поглощений среди американских технологических компаний, уступая только Facebook, Google и Groupon. В 2012 г. было проведено 10 подобных операций, а в этом - уже 9.