КамАЗ будет выпускать двигатели объемом 12 литров в партнерстве с немецкой Liebherr AG

Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей КАМАЗ планирует выпускать двигатели объемом 12 литров в партнерстве с немецкой машиностроительной компанией Liebherr AG, передает ПРАЙМ.

"Одобрить проект создания двигателей ОАО "КАМАЗ" рабочим объемом 12 литров в партнерстве с компанией Liebherr AG", - говорится во вторник в материалах российского предприятия по итогам совета директоров.

КАМАЗ является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Юридические лица контролируют 98,34% уставного капитала компании, среди них - корпорация "Ростех" (49,9%), компания Avtoinvest Limited (24,53%), Daimler AG (11%), KAMAZ International Management Co. (4,25%), Европейский банк реконструкций и развития (4%) и Decodelement Services Limited (2,73%).

Liebherr – один из ведущих мировых производителей строительной и другой техники (подъемных кранов, самосвалов и др.). Автокраны производства Liebherr, установленные на шасси КАМАЗ, по данным российского предприятия, пользуются устойчивым спросом на рынке.

Как сообщал УНИАН, с предложением объединить КамАЗ и МАЗ выступила госкорпорация «Ростехнологии», которой принадлежит 49,9% акций крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей.

Первоначально стороны рассматривали обмен акциями КамАЗа и МАЗа в рамках объединения двух компаний, но белорусские власти отказались от этого варианта. Затем было предложено создать СП, в которое будут внесены 49,9% акций КамАЗа и 49,9% акций МАЗа, а также целый ряд предприятий, которые производят автокомплектующие как в России, так и в Беларуси.

Позже первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко заявил, что объединение МАЗа и КамАЗа будет реализовано путем создания белорусско-российского холдинга, которому в доверительное управление будут переданы акции этих предприятий. «Ни о какой продаже или смене собственника речь не идет», - подчеркнул Семашко.

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