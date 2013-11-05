«Укрзализныця» за 10 месяцев перевезла около 352 млн пассажиров

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с января по октябрь 2013 года перевезла 351,8 млн пассажиров в дальнем и пригородном сообщении, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, пассажирооборот остался на прошлогоднем уровне и составил около 42,075 млрд пасс./км, в частности, 28,2 млрд пасс./км в дальнем сообщении и 13,9 млрд пасс./км - в пригородном.

Эксплуатационный грузооборот локомотивов за 10 месяцев 2013 года составил 300,3 млрд ткм брутто. Общий эксплуатационный грузооборот - около 181,3 млрд т/км нетто, транзитные перевозки - 27,9 млрд ткм.

По данным пресс-службы, увеличилась эффективность использования локомотивного парка. Так, среднесуточный пробег локомотива за вышеуказанный период времени увеличился на 4,2% - до 498 км, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года

Среднесуточная производительность локомотивного парка увеличилась на 4,5% - до 1,4 млн т/км брутто, по сравнению с 10 месяцами 2012 года.

Средний вес грузового поезда увеличился на 0,2% - до 3,4 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя техническая скорость локомотивов увеличилась на 1,1% - до 45,3 км/ч, по сравнению с январем-октябрем 2012 года.

Также сообщается, что в октябре этого года «Укрзализныця» перевезла около 33 млн пассажиров.

По информации «Укрзализныци», в октябре 2013 года пассажирооборот составил 3,5 млрд пасс./км, в частности, в дальнем сообщении - 2,2 млрд пасс./км, а в пригородном - 1,3 млрд пасс./км.

Эксплуатационный грузооборот локомотивов в октябре составил более 32,4 млрд т/км брутто. Общий эксплуатационный грузооборот - 19,6 млрд т/км нетто, транзитные перевозки - 2,9 млрд т/км. Увеличилась эффективность использования локомотивного парка. Так, среднесуточный пробег локомотива в октябре 2013 года увеличился на 3,1% - до 496 км. Среднесуточная производительность локомотивного парка увеличилась на 2% - до 1,4 млн т/км брутто.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог страны. Железнодорожный транспорт обеспечивает 82% грузовых и около 50% всех пассажирских перевозок в Украине.

На железных дорогах Украины функционируют 1492 железнодорожных станций, 55 локомотивных и 48 вагонных депо.