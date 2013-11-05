Янукович: в Украине стремительно развивается рынок информтехнологий

В Украине стремительно развивается рынок информационных технологий, и государство поддерживает этот процесс, отмечает Президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, открывая пленарное заседание Совета отечественных и иностранных инвесторов на тему: «Инвестиции в развитие экономики и социальной сферы в условиях действия зоны свободной торговли с Европейским Союзом», Янукович отметил, что только по первому полугодию этого года было зарегистрировано более двух сотен IТ-предприятий.

«Увеличение уровня прибыли позволяет бизнесу больше вкладывать средств в развитие социальной инфраструктуры, инвестировать в благосостояние и здоровье людей», - сказал Президент.

По его словам, в феврале 2013 года с 21% до 5% снижена ставка налога на прибыль для производителей программного обеспечения.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство Украины приняло решение инициировать введение стимулирующего режима работы для ведущих IT-компаний Украины, что будет способствовать не только прямому развитию отрасли, легализации предприятий, но и привлечению инвестиций.

24 мая 2012 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законы Украины «О государственной поддержке развития индустрии программной продукции» и «О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов индустрии программной продукции". Данные законы предусматривают снижение для участников IT-рынка подоходного налога и налога на прибыль до 5%, а также освобождение от НДС.