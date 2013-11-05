«Укрзализныця» добавила 4 вагона в поезда западного и крымского направления

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") 5 ноября включила 4 дополнительных вагона в поезда, курсирующие в западном и крымском направлении, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

В частности, «Укрзализныця» добавила один вагон в состав поезда № 98/97 сообщением Ковель-Киев (отправление из Ковеля - 5 ноября, из Киева - 6 ноября), также один вагон в состав поезда № 92/91 сообщением Львов- Киев (отправление из Львова - 7 и 10 ноября, из Киева - 8 и 11 ноября), один вагон в состав поезда 86/85 сообщением Львов-Симферополь (отправление из Львова - 5 и 8 ноября, из Симферополя - 6 и 9 ноября) и один вагон в состав поезда № 608/607 сообщением Черновцы-Львов (отправление из Черновцов и Львова - 5 ноября).

В пресс-службе отметили, что «Укрзализныця» осуществляет ежедневный мониторинг пассажиропотока и пассажирского спроса на билеты и включает дополнительные вагоны в наиболее востребованные поезда.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» на время школьных каникул назначила дополнительные поезда №192/191 сообщением Киев–Львов–Киев, №296/295 Симферополь-Львов-Симферополь и № 207/208 Киев-Ужгород-Киев, а также включила дополнительные вагоны в ряд поездов для удовлетворения повышенного спроса на поездки в соответствующих направлениях.