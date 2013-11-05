Рада хочет увеличить штрафы за нарушение правил проезда грузовиков

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления контроля над безопасностью автомобильных перевозок грузов и ответственности за нарушение правил дорожного движения».

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 245 из 374 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом (№3067) предлагается усовершенствовать перечень оснований для остановки работниками милиции и Госавтоинспекции транспортных средств для осуществления габаритно-весового контроля, определен механизм контроля весовых и габаритных параметров таких транспортных средств и их фиксации специальными техническими средствами путем низкоскоростного и высокоскоростного взвешивания и измерения без остановки автомобиля, установить размеры административной ответственности водителей и граждан – субъектов предпринимательской деятельности за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Также законопроектом предлагается из действующей статьи 132-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях отдельно выделить новую статью 132-2 относительно нарушений правил дорожной перевозки опасных грузов.

В законопроекте предусмотрено, что относительно ответственности юридических лиц - перевозчиков и механизма взыскания штрафов, данный вопрос является предметом регулирования статьи 60 Закона Украины «Об автомобильном транспорте», где предусмотрена ответственность юридических лиц за предоставление услуг по перевозке грузов без оформления соответствующих документов в размере ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что с целью избежания коррупционных злоупотреблений при наступлении административной ответственности за нарушения, предусмотренные статьями 132-1 и 132-2, оставлена верхняя граница штрафов, а именно: на водителей – сорока необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и на граждан – субъектов предпринимательской деятельности в размере ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. При повторном нарушении частей первой-второй статьи 132-1 на водителей – 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и на граждан – субъектов предпринимательской деятельности в размере 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.