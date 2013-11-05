В Киеве 5-6 ноября движение транспорта на некоторых маршрутах будет временно закрыто

Во время проведения мероприятий по празднованию 70-й годовщины освобождения города Киева движение транспортных средств в центральной части города будет временно закрыто, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, 5 ноября, с 21:00 до 23:00 проезд будет запрещено по ул. Крещатик, от Европейской до Бессарабской площади (состоится репетиция военно-исторического хода). Этот же участок будет закрыт для движения автотранспорта и 6 ноября с 10:45 до 12:30.

С 12:30 до 22:00 6 ноября будет действовать запрещение движения транспорта на участке от ул. Институтской до Б. Хмельницкого.

С 9:00 до 11:30 в этот день транспорт не сможет передвигаться по ул. Московской, от Арсенальной площади до Кловского спуска.

Временно будет приостановлено движение транспортных средств с 10:30 до 12:00 во время торжественного хода к могиле Неизвестного солдата, который состоится по маршруту: ул. М. Грушевского (от Крепостного переулка) – Арсенальная площадь – ул. И. Мазепы – площадь Славы – ул. Лаврская (до Лаврского переулка).

Будет действовать 5 и 6 ноября и ограничение на парковку транспортных средств на указанных улицах, а, при необходимости, и запрещение осуществления этого вида деятельности.