Microsoft открыто обвинила Google в чтении электронных писем пользователей

Компания Microsoft запустила кампанию "Keep your email private", в рамках которой на одноименном сайте открыто обвиняет Google в изучении содержания всех электронных писем пользователей, пишет газета The Telegraph, передает РИА «Новости».

Как сообщал Digit.ru, подобные действия Microsoft предпринимает не впервые – в феврале она запустила кампанию "Scroogled!". В ее рамках Microsoft критиковала Google за сканирование текстов писем пользователей Gmail для таргетинга рекламы – и, как следствие, несоблюдении приватности данных пользователей.

"Если вы пользуетесь Gmail, то Google сканирует все ваши отправленные и полученные сообщения, выделяет ключевые слова, которые, по их мнению, релевантны для вас, и потом использует эти данные для таргетирования рекламы", - заявляет Microsoft. Очевидно, что компания предлагает при этом пользователям отказаться от Gmail в пользу собственного сервиса Outlook.com. Кроме того, Microsoft призвала пользователей подписать петицию с призывом к Google отказаться от практики сканирования электронных писем в коммерческих целях.

Ранее несколько пользователей подали в адрес Google иск с обвинениями в нарушении тайны частной жизни путем анализа содержания писем, сообщал Digit.ru. Однако Google не согласилась с обвинениями, отметив, что анализ переписки пользователей Gmail является изначальным элементом технологического процесса сервиса, на который пользователи соглашаются при регистрации. В частности, анализ содержания переписки необходим для фильтрации спама, пресечения рассылки компьютерных вирусов, осуществления сортировки почты, таргетинга рекламы и других целей.

В Google отмечают, что автоматический анализ переписки предусмотрен и политикой конфиденциальности пользователей. "Мы не используем для таргетинга конфиденциальную информацию о расе, религии, сексуальной ориентации, финансовых делах пользователя", - заявил The Telegraph представитель Google. Наконец, Google подчеркивает, что анализ переписки с целью рассылки целенаправленной рекламы практикуется всеми основными почтовыми сервисами, такими как Yahoo, AOL, и Hotmail.