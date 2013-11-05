Google запустил сервис видеоконсультаций онлайн

Корпорация Google Inc запустила новый сервис Google Helpouts, при помощи которого пользователи смогут получить платную видеоконсультацию от экспертов, говорится в сообщении компании.

Особенностью Google Helpouts является то, что сервис позволяет получить немедленную помощь и ответы на конкретные вопросы в режиме реального времени.

Для предоставления консультаций Google сотрудничает с независимыми экспертами, которые заранее прошли аттестацию.

Эти эксперты будут информировать пользователей по восьми категориям: дом и сад, компьютеры и электроника, здоровье, питание и фитнес, мода и красота, искусство и музыка, кулинария и образование.

По итогам общения пользователи смогут оставить отзывы о работе экспертов, и Google будет возмещать стоимость услуги тем клиентам, кто не доволен видеоконсультацией.

При этом, стоимость консультации будет самостоятельно устанавливаться экспертом, а длительность консультации не ограничивается во времени.