С июля 2014 года студенты смогут покупать билеты на поезда со скидкой через Интернет

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с 1 июля 2014 года введет новую услугу, благодаря которой студенты смогут покупать билеты со скидкой через официальную онлайн-систему, сообщает УНИАН пресс-служба ведомства.

«С 1 июля 2014 года купить железнодорожный билет со скидкой через официальную систему «Укрзализныци» сможет каждый студент, зарегистрированный в электронной базе данных Министерства образования и науки Украины», - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора «Укрзализныци» Павла Чекалова.

Согласно сообщению, соответствующий порядок закреплен в Постановлении Кабинета Министров Украины №784 от 17 октября 2013 года. На сегодняшний день Министерство образования и науки Украины (МОН) дорабатывает Единую государственную электронную базу по вопросам образования (электронный реестр). В частности, устраняются разногласия и неточности в отношении студентов, которые были отчислены или находятся в академотпуске.

«Согласно решению правительства, электронная база данных станет легитимной с 1 июля 2014 года. Только после этого, мы сможем использовать ее для продажи билетов со студенческой льготой через онлайн-систему «Укрзализныци», - добавил Чекалов.

По его словам, сейчас проходит первый этап экспериментальной эксплуатации базы через железнодорожные кассы. При вводе данных из студенческого билета, система автоматически делает запрос базе данных МОН, после чего кассиру приходит информация, подтверждающая или не подтверждающая легитимность студенческого билета. Точно так же система будет работать и при онлайн-продаже билетов через сайт «Укрзализныци».

Также Чекалов отметил, что с введением данной услуги для студентов интернет-продажи билетов могут вырасти на 8-10%. «Студенты - это категория населения, которая больше всего пользуется сервисами, доступными во всемирной сети. Учитывая это, все студенты, которые покупают билеты по льготе, могут стать потенциальными клиентами нашей онлайн-системы», - сказал Чекалов.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 26 июля текущего года ввела новую услугу онлайн-возврата проездных документов, купленных через Интернет. Для возврата электронного билета или бланка заказа (требующего обращения в кассу) через официальный сайт администрации необходимо воспользоваться вкладкой «актуальные билеты» в личном кабинете, выбрать необходимый документ и воспользоваться услугой «Вернуть».

«Укрзализныця» планирует ввести электронный билет без обязательного бумажного подтверждения в виде фискального документа на все поезда внутреннего сообщения уже до конца 2013 года.