В пределах морпортов могут создать свободные экономические зоны

Администрация морских портов Украины (АМПУ) считает необходимым формирование специальных свободных экономических зон вокруг морских портов и на их территории для улучшения конкурентоспособности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу АМПУ Юрия Васькова.

«Специальные свободные инвестиционные экономические зоны нужны в пределах каждого морского порта. Это залог успешного функционирования, а главное - развития не только самой морской отрасли, но и многих других секторов экономики. Уже сегодня на территориях портов работают или строятся инвесторами современные производства. И мы должны создавать для частных инвесторов максимально широкие возможности и благоприятные условия для реализации таких проектов», - цитирует пресс-служба Васькова.

Он также добавил, что создание таких зон даст дополнительный приток инвестиций и обеспечит устойчивое развитие морских портов в перспективе, а также сделает порты более конкурентоспособными.

По его словам, администрация уже разработала проект закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты по приведению законодательства о свободных экономических зонах в портах к условиям рынка и концепцию формирования специальных свободных экономических зон вокруг морских портов и на их территории.

"Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул поручил ряду министерств и ведомств до 10 декабря отработать проекты этих документов и внести ему на рассмотрение, после чего они будут направлены в правительство, а затем, в случае поддержки со стороны Кабинета министров, переданы для рассмотрения в Верховной Раде", - цитирует пресс-служба Васькова.

Как сообщал УНИАН, Администрация морских портов Украины (АМПУ) намерена просить правительство об отмене ежегодной выплаты дивидендов от реализации проектов, определенных Кабинетом министров.

В Украине треть филиалов Администрации морпортов (АМПУ) является убыточной, поскольку в процессе реформирования отрасли организация взяла на себя часть объектов, не являющихся стратегическими, в частности, объекты соцсферы.

Справка УНИАН. Администрация морских портов Украины (АМПУ) начала свою работу 13 июня 2013 г., объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.