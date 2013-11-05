Юго-Западная железная дорога открыла новую платформу и пешеходный тоннель на Выдубичах

Ко Дню освобождения Киева на станции «Выдубичи» Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) 5 октября в 6.30 утра ввела в эксплуатацию пешеходный тоннель и новую платформу Мироновского направления, сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД.

«Мы очень рады сделать подарок городу именно в канун его освобождения», - цитирует пресс-служба начальника ЮЗЖД Алексея Кривопишина.

Согласно сообщению, новый подземный туннель соединил платформу со зданием автовокзала, что сделало безопасным переход пассажиров, которые ранее переходили пути в неустановленных для этого местах.

При этом начальник ЮЗЖД рассказал о процессе строительства, который был сложным из-за непосредственной близости действующих железнодорожных путей и высокого уровня грунтовых вод, что могло спровоцировать селевые оползни. «Чтобы избежать проблем в будущем, тоннель оборудовали насосной станцией для откачки воды», - сказал Кривопишин.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. Железная дорога в основном обслуживает Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Черниговскую, Сумскую и Хмельницкую области.