Завтра в Киеве откроют станцию метро "Теремки"

Завтра, 6 ноября, в 10.45 в Киеве при участии Президента Украины Виктора Януковича и главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова состоится торжественное открытие станции метро «Теремки» Куреневско-Красноармейской линии.

Как сообщал УНИАН, станцию столичного метро «Теремки» планировали открыть ко Дню освобождения Киева от фашистских захватчиков - 6 ноября. На станции должны были завершиться последние работы. Метростроевцы должны были закончить сооружать разворотные тупики за станцией. По технологии, это сразу несколько тоннелей, в них уже проложили рельсы.

На площадке над станцией планировали создать мини-сквер, перехватывающий паркинг, где, сразу заехав с трассы, можно будет оставить автомобили, а также это будет пересадочный узел на наземный общественный транспорт.

Средства на завершение строительства станции в размере 70 млн грн выделил своим решением Киевсовет на прошлом пленарном заседании.

Кроме того, как напомнил Попов, более 160 млн грн депутаты выделили дополнительно на строительство Подольского моста и 5 – на реконструкцию Почтовой площади.