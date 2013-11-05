Рада ратифицировала соглашение с Италией о судоходстве

Верховная Рада приняла Закон «О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Итальянской Республики о торговом судоходстве».

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий закон (реестр. № 0037) проголосовал 321 народный депутат при необходимых 226.

Данное соглашение было подписано 21 февраля 2012 года в Риме.

Соглашение направлено на содействие развитию взаимоотношений между Украиной и Итальянской Республикой в сфере морского торгового судоходства.

Согласно договору, каждая Договорная Сторона оказывает судам, которые эксплуатируются национальными судоходными компаниями другой Договорной Стороны, в своих портах такое же отношение, как и к судам под ее национальным флагом. Каждая из Договорных Сторон, в соответствии со своим национальным законодательством, принимает соответствующие меры во избежание задержек судов в портах и для упрощения административных, таможенных и других процедур, которые применяются в портах.