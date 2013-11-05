Украинцы предпочитают покупать в рассрочку компьютеры, смартфоны и планшеты

Жители Украины чаще всего приобретают в рассрочку компьютерную технику, смартфоны и планшеты, о чем свидетельствуют результаты инфографики «ПриватБанка», которой располагает УНИАН.

Согласно инфографике, с начала года больше 17% оформленных рассрочек приходится на покупку компьютерной техники, о чем свидетельствуют данные по объему покупок с помощью сервиса мгновенной рассрочки "Оплата частями" в торговых точках Украины.

По информации банка, чуть меньшей популярностью пользуются смартфоны и планшеты - их покупают в рассрочку около 16% пользователей сервиса. На третьей позиции в этом рейтинге ноутбуки – 11%, также им не уступает по популярности различная бытовая техника. В то же время, один из лидеров прошлогоднего рейтинга - телевизоры - сместился на пятое место, и их доля среди оформляемых в рассрочку товаров снизилась до 4,6%.

Как сообщал УНИАН, общий объем остатков по кредитам в сентябре увеличился на 13,4 млрд грн, или на 1,6% (с начала года - на 6,1%) - до 859,1 млрд грн исключительно за счет прироста остатков в национальной валюте. Остатки по кредитам, предоставленным юрлицам, выросли на 2,0% (с начала года - на 7,1%) - до 670,6 млрд грн, физлицам - на 0,3% (с начала года - на 3,0%) - до 188,5 млрд грн.

Средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам в национальной валюте, выросла на 0,2 п.п. - до 15,21% (с 15,02% в августе), по кредитам в иностранной валюте – снизилась на 0,08 п.п. - до 9,66% (с 9,74%).

По оценкам Независимой ассоциации банков Украины, рост розничного кредитного портфеля в банковской системе Украины в текущем году произошел именно за счет предоставления банками потребительских кредитов.