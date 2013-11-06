Чистая прибыль Vimpelcom в третьем квартале снизилась на 53%

Чистая прибыль телекоммуникационного холдинга Vimpelcom Ltd. (владеет российским ОАО "Вымпелком") в третьем квартале (по МСФО) составила 255 миллионов долларов, снизившись на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года (538 миллионов долларов).

Таким образом, результаты оказались хуже консенсус-прогноза, составленного агентством "Прайм" на основе опроса аналитиков. Эксперты ожидали снижения прибыли Vimpelcom на 13,2% - до 467 миллионов долларов.

Выручка телеком-холдинга в третьем квартале составила 5,685 миллиарда долларов, сократившись на 1% по сравнению с третьим кварталом 2012 года. Аналитики предполагали, что выручка Vimpelcom сохранится на уровне прошлого года и составит 5,745 миллиарда долларов.

Показатель EBITDA составил 2,474 миллиарда долларов, что на 2% меньше, чем год назад (2,530 миллиарда долларов). Эксперты ожидали, что показатель снизится на 1,9% - до 2,482 миллиарда долларов.

Справка УНИАН. VimpelCom является одним из крупнейших в мире операторов комплексных телекоммуникационных услуг, предлагающим широкий спектр услуг беспроводного, фиксированного и широкополосного доступа в России, Украине («Киевстар»), Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, Центральной Африканской Республике, Италии и Канаде. Международные операции VimpelCom охватывают территории с общим населением около 868 млн человек.

Акционерами компании (с учетом приобретений основными акционерами в 2012 году) являются российская Altimo (более 47,8% голосующих акций), Telenor (42.95% голосующих акций), остальные акции принадлежат миноритарным акционерам – почти 9,2% голосующих акций.

В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Чистый доход «Киевстара» в 2012 году составил 13,392 млрд грн.

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