IBM обвинила Twitter в нарушении трех патентов

В новой редакции документов, поданных Twitter в Комиссию по ценным бумагам и биржам в преддверии IPO, указано, что IBM обвинила сервис микроблогов в нарушении как минимум трех патентов, передают Вести.ru.

IBM пока не обращалась в суд и ограничилась официальным письмом с предупреждением. В центре спора патент №6957224, описывающий "эффективный способ получения информации по URL", №7072849, защищающий "метод презентации рекламы в интерактивном пространстве", и №7099862 о "программном поиске общих контактов". IBM приглашает Twitter на переговоры об отчислении роялтиз.

IBM охотно лицензирует свой гигантский патентный портфель, который насчитывает несколько тысяч документов. В одно время компания получала до 2 млрд долл. ежегодно от этого вида деятельности. В 2006 г. IBM подала иск на Amazon, который закончился мировым соглашением. Интеллектуальный багаж Twitter гораздо скромнее: лишь 9 патентов.

Патентные войны сдерживают развитие высокотехнологического сектора. Подобные судебные процессы, по данным исследования университета Сент-Клер в Калифорнии, обходятся американским компаниям в 28 млрд долл. ежегодно. В прошлом году компании, для которых заседания - важная часть бизнеса, подали 61% от всех исков. Меньше половины пришлось на непосредственно производителей, которые пользуются патентами.

Юридическая зарегулированность мешает экономическому развитию. По подсчетам профессоров Калифорнийского университета, около 35% стартапов, которые смогли привлечь от 50 млн до 100 млн долл. финансирования, сталкиваются с судебным иском. Так же как и каждый пятый из тех, кто сумел собрать на открытие своего дела от 20 млн до 50 млн долл.