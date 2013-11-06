Польские железнодорожные компании сократили перевозку пассажиров на 1,6%

Варшава . Работающие в Польше железнодорожные компании за первые девять месяцев текущего года перевезли 201,2 млн пассажиров, что на 3,3 млн, или 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным польской администрации железнодорожного транспорта (UTK), которыми располагает УНИАН, перевозка пассажиров с учетом протяженности трасс снизилась за этот период почти на 6% - до 12,8 млрд пасс./км.

В сентябре компании перевезли 22,9 млн пассажиров, что на 0,3% меньше, чем в сентябре прошлого года, при этом снижение объемов перевозок в сентябре в годовом выражении оказалось наименьшим с начала текущего года после около 1% минуса в августе.

За первые девять месяцев текущего года рост пассажироперевозок был зафиксирован только в апреле и июле - на 4,4% и 2,6%, соответственно, а падение в другие месяцы составило в пределах 1,5-5% (год к году).

С начала текущего года железнодорожные компании больше всего пассажиров перевезли в мае (23,4 млн человек), а меньше всего - в феврале (20,7 млн).

Крупнейшим из 11-ти занимающихся железнодорожными пассажирскими перевозками в Польше компаний оставался региональный перевозчик Przewozy Regionalne, доля которого, однако, по итогам первых девяти месяцев года сократилась до около 32% с 37% в 2012 году.

С учетом протяженности трасс лидером оставалась компания PKP Intercity, которая уменьшила свою долю на около 0,5% - до 43%.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году работающие в Польше железнодорожные компании перевезли почти 274 млн пассажиров, что на 3,6% больше показателей 2011 года.

Перевозки с учетом длинны трасс снизились на 1,7% - до 17,9 млрд пасс./км.

За последние 15 лет польские ж/д компании больше всего пассажиров перевезли в 1997 году - более 410 млн, а меньше всего в 2005 году - менее 160 млн человек.