«ВКонтакте» запустила биржу рекламы для сообществ

Пока продукт находится в открытом тестировании, сообщил гендиректор «В контакте» Павел Дуров: например, невозможен вывод денег участниками, но он заработает уже в ноябре, пишут "Ведомости". Тогда сообщества смогут переводить на свои счета деньги несколькими способами — через электронные кошельки, безналичным переводом и даже высылкой кредитных карт владельцам сообществ.

На бирже размещаются готовые лоты с информацией о сообществе, в котором предлагается разместить рекламное объявление, и ценой этого размещения.

Цены на размещение определяются самими сообществами, «В контакте» добавляет к ним свою комиссию и НДС (18%), на бирже отражается уже итоговая сумма. Комиссия зависит от величины сообщества, рассказал заместитель гендиректора «В контакте» Илья Перекопский: при размещении постов в небольших группах (до 10 000 пользователей) рекламодатель заплатит 20% от стоимости рекламы, в крупных сообществах (свыше 510 000 пользователей) — 45%. Комиссию поделят между собой рекламное агентство, которое обслуживает клиента, и «В контакте». Такую высокую комиссию для крупных сообществ Перекопский объясняет тем, что при продаже больших объемов рекламы роль агентств и отдела продаж «В контакте» возрастает — фактически соцсеть делится с сообществами собственной рекламной базой, накопленной за годы продажи таргетинга.

Большой размер комиссии должен заинтересовать агентства работать через биржу, что в разы увеличит объем доходов сообществ и, соответственно, самой «В контакте», рассчитывает Перекопский. По его словам, до ввода официальной биржи традиционной практикой для рекламных агентств было накручивание комиссии в 100-300% к цене, которую выставлял им владелец группы. Кроме того, посредники при этом редко выплачивали НДС, рассказывает Перекопский: мелкие рекламодатели и агентства напрямую договаривались с сообществами, а расчеты происходили серыми способами. «Теперь рекламодателю будет проще заплатить комиссию своему агентству и нам за удобный сервис, — уверен он. — Биржа позволит не только работать с тысячами разных групп, но и получать подробную аналитику каждого размещения, что очень важно для рекламодателя».

О создании аналогичной биржи задумался и «Мой мир»: руководитель этой социальной сети Денис Алиев рассказывает, что группы появились в ней совсем недавно, но этот сегмент показывает очень высокую активность и бурный рост. Свои правила по размещению рекламы не только в группах, но и на страницах пользователей разрабатывают «Одноклассники»: директор этой сети по маркетингу и развитию бизнеса Арсен Исрапилов говорит, что скоро они будут публично представлены.

Гендиректор агентства «Социальные сети» Денис Терехов считает, что биржа рекламы в сообществах «В контакте» не повлияет на работу крупных SMM-агентств. В основном агентства зарабатывают не столько на самом размещении, сколько на комплексной экспертизе — подсказывают, где размещать, что размещать и почем, настаивает он. Но есть примерно 200 небольших агентств и «студентов»-частников, которые зарабатывают на размещении и используют серые схемы, указывает Терехов, и им после запуска биржи, возможно, придется несладко. Объем этого сегмента в деньгах оценить практически невозможно, утверждает он.