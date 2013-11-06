Юго-Западная железная дорога открыла первую очередь мемориального комплекса возле «Дарницы»

Ко Дню освобождения Киева Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) 6 ноября текущего года открыла мемориальный комплекс, посвященный памяти воинов-железнодорожников, под названием «Привокзальный парк памяти дарничанам, погибшим во время Великой Отечественной войны в 1941-1943 годах».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время торжественной церемонии сообщил начальник ЮЗЖД Алексей Кривопишин.

«Пора отдать дань памяти героям-железнодорожникам, которые обеспечивали перевозки для победы над фашизмом. Многих мы знаем поименно, 121 фамилия героев высечена на двух гранитных стелах, но еще много фамилий нам придется установить. Вечная память героям!», - сказал Кривопишин во время своего выступления.

По его словам, сегодня открылась только первая очередь мемориального комплекса, вторая же планируется на 8 апреля 2014 года. «Я хочу, чтобы 8 апреля 2014 года мы завершили этот ансамбль строительства и сделали памятный жест в честь наших железнодорожников, погибших во время Великой Отечественной войны, работая на станции «Дарница», - добавил Кривопишин.

При этом на вопрос о финансировании данного мероприятия, Кривопишин ответил, что все работы выполнены исключительно на средства ЮЗЖД.

На сегодняшний день силами работников отраслевой службы строительно-монтажных работ Юго-Западной магистрали смонтированы три памятные гранитные стелы и установлена копия раритетного паровоза. Кроме этого, железнодорожники провели озеленение территории парка, установили скамейки для сидения и обустроили пешеходные дорожки.

Во время церемония открытия мемориала начальник ЮЗЖД вручил присутствовавшим ветеранам Великой Отечественной войны, а также железнодорожным работникам подразделений Дарницкого железнодорожного узла - медали «Лучший работник».

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци». ЮЗЖД дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.