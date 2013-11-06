«Укрзализныця» назначила дополнительный поезд Киев - Ивано-Франковск

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с повышенным спросом среди пассажиров на поезда западного направления на 8 ноября назначила дополнительный поезд №269/219 сообщением Киев - Ивано-Франковск, а также включила дополнительный вагон в состав поезда №98/97 Ковель- Киев, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

«Благодаря назначенному поезду №269/219 Киев - Ивано-Франковск - Киев жители Украины получат почти 1448 дополнительных мест из столицы в направлении Ивано-Франковска и обратно», - сказано в сообщении.

Из Киева поезд отправится 8 ноября в 22.13, в обратном направлении - 10 ноября в 19:55. Поездом смогут воспользоваться жители Киева, Ивано-Франковска, а также Казатина, Винницы, Хмельницкого, Тернополя и Львова - именно через эти города курсирует поезд.

Сейчас на вышеупомянутый поезд остаются в продаже плацкартные и купейные места.

Кроме этого, «Укрзализныця» включила один дополнительный вагон в состав поезда №98/97 сообщением Ковель - Киев (отправление из Ковеля - 6 ноября, из Киева - 7 ноября).

В пресс-службе отметили, что «Укрзализныця» осуществляет ежедневный мониторинг пассажиропотока и пассажирского спроса на билеты и включает дополнительные вагоны в наиболее востребованные поезда.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» на время школьных каникул назначила дополнительные поезда №192/191 сообщением Киев - Львов - Киев, №296/295 Симферополь - Львов - Симферополь и №207/208 Киев - Ужгород - Киев, а также включила дополнительные вагоны в ряд поезд.