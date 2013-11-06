Мининфраструктуры активизирует работу по развитию речного транспорта

Министерство инфраструктуры Украины совместно с Администрацией морских портов Украины (АМПУ) намерено ускорить разработку мероприятий по развитию речного транспорта.

В частности, это касается плана модернизации речной транспортной инфраструктуры и работ по дноуглублению Днепра, сообщили УНИАН в пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на главу АМПУ Юрия Васькова.

«Безусловно, нужно развивать речные порты. По заданию министра инфраструктуры сегодня министерство реализует следующие мероприятия: создана рабочая группа, которая совместно с представителями бизнеса и вместе с представителями авторитетных международных консалтинговых компаний заканчивает разработку законопроекта «О внутренних водных путях». Это аналог Закона «О морских портах Украины», который учитывает особенности именно речной сферы», - цитирует пресс-служба Васькова.

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По его словам, этот нормативный акт должен быть подготовлен в Мининфраструктуры до конца года и направлен в другие центральные органы государственной власти на согласование, а затем в Верховную Раду.

Законопроект должен будет решить вопросы функционирования, инвестиций, мореплавания на внутренних водных путях Украины.

«Еще одно важное направление деятельности - по поручению Президента Украины министр инфраструктуры также создал рабочую группу, которая должна принять меры для обеспечения увеличения глубин на реке Днепр до следующего зернового сезона. Для этого необходимо провести дноуглубительные работы в районе Днепродзержинска, чтобы в 2014 году речные перевозчики могли эффективно использовать реку», - подчеркнул Васьков.

Как сообщал УНИАН, Администрация морских портов Украины (АМПУ) считает необходимым формирование специальных свободных экономических зон вокруг морских портов и на их территории для улучшения конкурентоспособности.

Администрация морских портов Украины (АМПУ) намерена просить правительство об отмене ежегодной выплаты дивидендов от реализации проектов, определенных Кабинетом министров.

В Украине треть филиалов Администрации морпортов (АМПУ) является убыточной, поскольку в процессе реформирования отрасли организация взяла на себя часть объектов, не являющихся стратегическими, в частности, объекты соцсферы.

Справка УНИАН. Администрация морских портов Украины (АМПУ) начала свою работу 13 июня 2013 г., объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.