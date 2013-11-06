«Укрзализныця» в октябре увеличила перевозки зерновых на 58%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в октябре увеличила общий объем перевозок зерновых по сравнению с аналогичным месяцем 2012 года на 58% до 3 млн тонн, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

В сентябре 2013 года объем перевозок зерновых железными дорогами страны находился на уровне 1,9 млн тонн.

Как сообщила пресс-служба, для перевозки зерновых «Укрзализныця» в прошлом месяце использовала 47,6 тысяч вагонов-зерновозов. Ежедневно в октябре железные дороги осуществляли погрузку зерна, шрота, шелухи и комбикормов на 1534 вагона, что на 303 вагона превысило показатели октября 2012 года.

В сообщении пресс-службы говорится, что поставки зерна на экспорт в октябре составили 2,553 млн тонн, на внутренний рынок — 133,8 тыс. тонн.

Для осуществления зернового экспорта через украинские порты железные дороги в прошлом месяце ежедневно задействовали 1264 вагона, что на 283 единицы превысило показатель октября 2012 года.

Общий рабочий парк зерновозов в октябре составлял по данным пресс-службы 10 723 вагона.

Кроме этого, пресс-служба отмечает, что в октябре 2013 года «Укрзализныця» перевозила зерновые грузы в порты быстрее, чем поступали сопроводительные документы на груз, что является одной из основных причин увеличения простоя вагонов.

«Количество вагонов-зерновозов в ожидании выгрузки в октябре превысило технологическую норму в три и более раз», - говорится в сообщении со ссылкой на Главное управление перевозок «Укрзализныци».

В течение октября текущего года в порты, припортовые элеваторы и зерновые комплексы железные дороги страны ежесуточно отправляли 1314 зерновозов, а выгружалось только 1259. "Из-за простоя зерновозов ухудшается их оборот на подъездных путях припортовых элеваторах и зерновых комплексов", - подчеркивает пресс-служба. В частности, в Одесском порту оборот зерновозов увеличился на 0,01 суток (0,38 суток в октябре против 0,37 в сентябре 2013 года), в Ренийском - на 1,02 суток (1,65 суток против 0,63), в Николаевском - на 0,14 суток (0,54 против 0,4), в Бердянском - на 0,53 суток (0,98 против 0,45).

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерна из Украины в 2013-2014 МГ будет на уровне 28 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины. Кроме того, министерство прогнозирует, что урожай зерновых и зернобобовых в 2013 году может вырасти до 60 млн тонн с 46,2 млн тонн годом ранее.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» (Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины) - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.