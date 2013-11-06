Названы имена еще четырех кандидатов на пост главы Microsoft

В Microsoft сократили количество претендентов на пост нового главы компании до восьми человек, трое из которых уже работают в компании, пишет Лента.ru со ссылкой на Reuters.

Среди кандидатов, чьи имена просочились в СМИ, называют главу Ford Алана Мулалли (Alan Mulally), и бывшего руководителя Nokia Стивена Илопа (Stephen Elope). Из топ-менеджеров Microsoft претендовать на высший пост в компании может бывший глава Skype Тони Бейтс, который отвечают за бизнес-стратегию, и Сатья Наделла (Satya Nadella), в чьей компетенции находятся облачные проекты Microsoft. Имена других кандидатов пока неизвестны.

Илоп до 2010 года был одним из топ-менеджеров Microsoft и занимался развитием линейки продуктов Office. Его называют одним из фаворитов из-за поглощения Microsoft мобильного подразделения Nokia, о котором было объявлено в начале сентября 2013 года.

Поисками нового главы компании занимается специальная комиссия. Первоначально в компании рассматривали список из 40 кандидатов в преемники нынешнему CEO Microsoft — Стиву Балмеру. Он объявил о своей отставке в конце августа и покинет Microsoft в течение 12 месяцев. Балмер работал в компании с 1980 года. Он возглавил Microsoft в 2000 году после ухода в отставку ее основателя Билла Гейтса. Сам Гейтс, по неофициальным сведениям, не намерен возвращаться на руководящий пост.

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