Приднепровская железная дорога перечислила в бюджеты и фонды более 2 млрд грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 10 месяцев 2013 года перечислила в бюджеты всех уровней и целевые фонды соцстраха около 2,215 млрд грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, в госбюджет направлено 892,819 млн грн, в местные бюджеты – 374,6 млн грн.

В целевые фонды соцстраха магистраль перечислила более 947,27 млн грн.

По информации пресс-центра, в октябре т.г. ПЖД направила в госбюджет 61,757 млн грн, в местные бюджеты - 36,356 млн грн, в фонды соцстраха – 91,99 млн грн.

Как сообщал УНИАН, ПЖД за 9 месяцев 2013 года перечислила в бюджеты всех уровней и целевые фонды соцстраха 2,1 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.