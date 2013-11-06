Канадские разработчики создали видеокамеру с 360-градусным обзором

Канадская компания Bubl Technology создала видеокамеру Bublcam с 360-градусным углом обзора, сообщается на официальном сайте компании.

Согласно сообщению, гаджет разработан в форме шара и имеет 4 объектива, которые одновременно ведут запись.

Видеокамера способна записывать видео с частотой 30 кадров в секунду в формате 720p или 15 кадров в секунду в разрешении 1080p.

По данным компании, основной инновацией видеокамеры со сферическим обзором является ее программное обеспечение, которое позволяет объединить 4 изображения.

Программная составляющая Bublcam совместима с операционными системами iOS и Android и имеет WiFi-модуль для передачи данных.

Ожидается, что в продаже Bublcam появится в мае 2014 года по цене 399 канадских долларов.