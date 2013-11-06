Мининфраструктуры рассчитывает на рост грузооборота порта «Южный» после концессионного конкурса

Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает, что в результате проведения в 2014 году концессионного конкурса крупнейший украинский морской порт «Южный» сможет значительно увеличить объем грузооборота, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

«После проведения концессионного конкурса и привлечения инвестиций в развитие перегрузочного комплекса порта значительно увеличатся грузопотоки, а это - стабильная работа», - цитирует пресс-релиз заместителя главы этого ведомства Дмитрия Демидовича.

«Сегодня портом за счет собственных средств уже реализуется проект по приведению глубин его каналов и причалов в соответствие с современными требованиями - до 21 метра, что позволит безопасно принимать и обслуживать большегрузные суда дедвейтом более 200 тыс. тонн», - добавил замминистра.

Министерство не сообщает, какие активы порта «Южный» могут быть переданы в концессию.

По словам Демидовича, реализация в следующем году первого концессионного проекта в портовой отрасли может дать значительный импульс усилению активности частных инвесторов в реализации проектов с государственными предприятиями морской отрасли Украины.

Как говорится в пресс-релизе, Министерство инфраструктуры готовит документацию по проведению концессионных конкурсов по другим украинским портам - Бердянскому, Мариупольскому, Ильичевскому.

У министерства также имеются предложения по развитию этой формы государственно-частного партнерства по Херсонскому, Одесскому, Белгород-Днестровскому, Ялтинскому, Севастопольскому и другим портам.

Справка УНИАН. Концессия в портовой отрасли предполагает передачу собственником в лице государства прав на эксплуатацию имущества или части имущества портов концессионеру. Взамен собственник получит право на получение вознаграждения в виде разовых или периодических платежей.

Порт «Южный» - крупнейший по объемам перевалки грузов порт Украины. Он основан в 1978 году и расположен в Одесской области на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 м, глубины у причалов - 14-15,5 м). Общая протяженность причалов - около 2,6 км.

За 9 месяцев 2013 года порт увеличил перевалку грузов на 6,7% - до 31,6 млн тонн.