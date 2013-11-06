Приднепровская ж/д предупредила кражу имущества и грузов на сумму более 315 тыс. грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 10 месяцев 2013 года предупредила 374 кражи грузов и имущества железной дороги на сумму 346 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, за хищения задержаны 369 человек.

Согласно сообщению, с началом осени участились попытки хищений угля с грузовых вагонов. В целом в текущем году во время краж 22 тонн угля были задержаны 93 злоумышленника.

Кроме того, расхитителей интересовали: металлолом, металлопрокат, тенты для укрытия грузов, ферросплавы и минеральные удобрения.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога за 9 месяцев текущего года предупредила 341 кражу имущества на сумму более 315,4 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.