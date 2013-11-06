Приднепровская железная дорога за 10 месяцев увеличила погрузку до 97,4 млн тонн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-октябре 2013 года погрузила 97,387 млн тонн грузов, что на 1% больше, чем в январе-октябре 2012 года.

Как сообщает ПЖД, во внутреннем сообщении погружено 60,061 млн тонн.

Больше всего за 10 месяцев 2012 года ПЖД перевезла руды железной и марганцевой — 53,617 млн тонн. Основные позиции также занимают каменный уголь — 13,374 млн тонн и черные металлы — 11,39 млн тонн. Кроме того, ПЖД погрузила, 4,558 млн тонн строительных грузов, 2,718 млн тонн флюсов, 1,148 млн тонн кокса, 1,089 млн тонн нефти и нефтепродуктов, 1,171 млн тонн цемента.

На экспорт за 10 месяцев 2013 года ПЖД погрузила 37,326 млн тонн грузов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.