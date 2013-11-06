Huawei хочет стать лидером на рынке смартфонов

Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций китайская Huawei Technologies ставит стратегической целью стать лидером на рынке смартфонов, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на одного из топ-менеджеров компании.

По словам заместителя председателя правления компании Эрика Су, Huawei Technologies намерена при этом сфокусироваться на постепенном развитии, а не приобретения других компаний.

«Мы не ожидаем взрывного роста нашего бизнеса по производству смартфонов, мы, скорее, хотим растить этот бизнес шаг-за-шагом», - сообщил заместитель председателя правления Эрик Су.

«В конечном счете мы хотим стать лидером на мировом рынке смартфонов, но на это нам потребуется время», - добавил он.

Согласно сообщению, руководство Huawei планирует в текущем году увеличить продажи смартфонов на 10% и на столько же - в следующем году.

Эрик Су подчеркнул, что компания не планирует совершать приобретения конкурентов.

Данная информация призвана положить конец слухам о том, что Huawei нацелен на покупку французской Alcatel-Lucent или канадской BlackBerry Ltd.

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Как сообщал ранее УНИАН, по данным агентства Strategy Analytics, в третьем квартале 2013 года компания Huawei вошла в пятерку лидеров по продажам смартфонов в мире. Китайский производитель продал 12,7 млн смартфонов и занял 5,1% доли рынка.