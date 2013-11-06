Intel подключит домашние электронные устройства к интернету

Одна из крупнейших IT компаний американская Intel Corp открыла подразделение, которое будет заниматься подключением самых разных электронных устройств в доме к сети интернет, сообщает Reuters.

Согласно сообщению, Intel делает ставку на то, что называют "Интернет вещей" - систему соединения всех устройств от напольных весов в ванной до вентиляционной системы высотного здания через интернет.

По оценке корпорации, новый тренд создаст огромный спрос на такого рода девайсы и программное обеспечение.

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Intel сохранила лидерство в сфере персональных компьютеров, однако медленно адаптировала свои микропроцессоры под работу в смартфонах и планшетах. Новый руководитель корпорации - Брайан Кржанич, до этого проработавший в компании три десятилетия, сделал разработку мобильных чипов одним из главных приоритетов Intel.

В сентябре Кржанич объявил о том, что Intel работает над созданием новой линии ультракомпактных микросхем для таких электронных аксессуаров, как часы и браслеты, а также версию чипа для биомедицинского применения.